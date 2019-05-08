أمينة خليل تتألق بالعباءات الرمضانية في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية أمينة خليل لجلسة تصوير حديثة ظهرت بها بعدد من العباءات الخاصة بشهر رمضان، والتي تخص ماركة شهيرة.

أمينة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقه «أنستجرام» بصور عديدة لها اختارت بها إطلالات متميزة، واختلف شكل العباءة من صورة إلى أخرى، حيث ظهرت الفنانة بأكثر من 7 طلات متنوعة.

اختلفت الألوان التي ظهرت بها أمينة ما بين الفضي والفيروزي والبني والابيض والأزرق والمختلط، وكانت جميعها طلات محتشمة، ولم تتكلف الفنانة في زينتها، بينما اختارت لها تسريحة شعر بسيطة.

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أكثر ما لفت نظر الجمهور هو النقوش التي ظهرت بالعباءة وترتبط بالأذهان بشهر رمضان، وكذلك الإكسسوارات التي ظهرت بها أمينة خليل.

فانز الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بطلتها، وأحبت اللوك الذي ظهرت به، وهنأها الجمهور بقدوم شهر رمضان الكريم.

أمينة خليل تنافس في شهر رمضان من خلال مسلسل «قابيل»، مه الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد فراج، ويبدو أن العمل يعتمد على الإثارة والتشويق.