أحمد آدم: زوجتي اكتشفت خيانتي 3 مرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشف الفنان المصري أحمد آدم المزيد عن تفاصيل حياته الشخصية والتي لا يعرفها عنه الجمهور، وتفاجأ بها.

أحمد آدم قال إن زوجته تتسم بالطيبة والنقاء، ورغم كل وعوده لها إلا أنها اكتشفت خيانته لها حوالي 3 مرات متفرقة، وأكد على حبه الشديد لها.

الفنان المصري قال إن زوجته هي من طلبت منه الزواج، مشيرا إلى أنه كان يحبها وكان محرجا من أن يتحدث إليها، وهي كانت تساعده في واحدة من المسرحيات، وتحولت صداقتهما إلى حب، ثم تم الزواج.

آدم نفى أن يكون هاجم الفنان أشرف عبدالباقي، ولكنه لا يعترف أن ما يقدم في «مسرح مصر» هو مسرح، فهو برنامج واسكتشات كوميدية، لافتا إلى أن ما يقدمه اشرف حاليا في مسرحية «جريمة في المعادي» هو المسرح الحقيقي.

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أحمد آدم تحدث عن خلاف حدث بينه وبين الفنانة فيفي عبده، حيث تراجع عن استكمال مسرحية «حزمني يا»، بعدما تم استبدال الفنانة يسرا بالفنانة فيفي عبده، ولم يكن يصدق أن فيفي ستترك الرقص في الأفراح لتقدم مسرح، ولكنه اكتشف أنها ملتزمة جدا، وهي غضبت منه لعدم فهمها.

الفنان المصري تحدث أيضا عن نجاح الفنان محمد رمضان وعن رأيه في تمثيله وقال: « محبهوش ليه، هو مش في دماغه مين يشتمه أو ميشتمهوش، لازم نتكلم عنه طول الوقت، عاوز الجدل اللي بيحصل عليه يبقى موجود، ونجاحه مسألة يقولها الجمهور، وأعتقد إنه ناجح».

الفنان الكوميدي تحدث عن باسم يوسف، ورفض كل ما يقال عن تقليده له في برنامجه «بني آدم شو»، حيث أنه قدم برنامجه قبل باسم يوسف، ووصف الأخير بأنه خائن لأنه اعتمد على الخارج، وقال عنه: «خد الشر وراح».

أحمد آدم تحدث أيضا عن سر خلافه مع الفنان محمد نجم، وقال إنه الأخير يهاجمه ويسبه منذ أكثر من 20 عاما دون أن يرد عليه، وذلك بسبب تراجعه عن المشاركة في مسرحية «البلدوزر» عام 1986.

الفنان المصري أكد في برنامج «شيخ الحارة» مع بسمة وهبة، أن لديه أمورا لو كشفها سيجعل الناس تكره محمد نجم، ولكنه اعتاد ألا يرد عليه، موضحا أنه تعلم المسرح من مدرسة الفنان محمد صبحي التي وصفها بالفنية العسكرية، وأن نجم حاول الإيقاع بينه وبين الأستاذ محمد صبحي، قائلا: «كان بيجبني عشان يغيظ صبحي وخلاص».