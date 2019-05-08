هل فعلا عائلته؟.. تعرف على أبطال إعلان عمرو دياب الأخير.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري عمرو دياب، في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، وطرح بالتزامن مع أول أيام رمضان.

ويتضمن الإعلان مشاهد لاسترجاع عمرو دياب، للكثير من ذكرياته من الطفولة وصولاً إلى الشهرة وما وصل إليه الآن، وخلال المراحل يلتقي النجم المصري برجلين يرتديان الجلباب البلدي، الأمر الذي ركز عليه المشاهدين بشكل كبير.

وكشفت التعليقات على أن الرجلين هما أبناء عم عمرو دياب، والمقيمين في بلدته، وهما السيد دياب، وأيمن دياب.

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وظهر في الإعلان أيضًا شقيقه الأصغر سيد، المسئول عن أعمال دياب “الهضبة” الخيرية في بلدة سنهوت بالشرقية.

كذلك اجتمع في الإعلان مع عدد كبير من أصدقاء طفولته وشبابه في بورسعيد، وأيضًا بعدد من النجوم الذين شاركوه نجاحاته: ومنهم الفنان أشرف عبدالباقي، وغادة عادل، و سوسن بدر، والموزع الموسيقي حسن الشافعي، و عزت أبوعوف، و أحمد فهمي، و منة شلبي، و أحمد مالك، وريهام عبدالغفور،وأحمد مالك.

ويعد هذا هو العمل الأول الذي يجمع عمرو دياب ودينا الشربيني على الشاشة بعد كل التكهنات خلال الشهور الماضية بعلاقتهما، والتي مازالت تمثل لغزا للجمهور.