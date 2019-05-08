بعد الإفطار.. منة فضالي تشعر بالندم وتمازح محبيها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في اغلصورة وهي تخبئ جانب من وجهها وتضحك، وكتبت معلقة: «ودا حالي بعد الفطار»، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي سأل عن سبب حالتها.

منة ردت على واحد من متابعيها وسألها إن كانت ندمانة، فأجابت بأنها نادمة فعلا بعد تناول كم كبير من الطعام رغم أن الأكل لذيذ جدا، وطلبت من طبيب التغذية المتابع لها بأن ينقذها.

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جمهور منة طمأنها مؤكدا لها أنها رشيقة جدا، بل وطالبها البعض باكتساب وزنا إضافيا من خلال التعليقات.

منة من أكثر الفنانات تفاعلا مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورها باستمرار، ولا تلتفت للانتقادات.

الفنانة الشابة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي ضم عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، وميريهان حسين.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.