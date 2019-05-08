ماذا قالت غادة عبدالرازق عن الفيديو الفاضح.. وأزمة فستان رانيا يوسف؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن بعض التصرفات التي ندمت عليها طوال حياتها ومنها بعض التصرفات التي وصفتها بالطائشة، كما ردت على أنباء الخلافات بينها وبين عدد من النجوم.

وقالت غادة خلال لقائها في برنامج “عائشة شو”، مع الإعلامية عائشة عثمان، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إن المحطة التي تريد أن تحذفها من حياتها هي أزمة الفيديو الفاضح الذي تعرضت له، والذي ندمت كثيرًا عليه، مؤكدة أنها قدمته بحسن نية ولكن تم التعامل معها بشكل خطأ، بالإضافة إلى أن توقيته كان خاطئًا.

وأكدت غادة عبدالرازق، على احترامها لجمهورها وأنها عندما تتحدث معه يجب ألا يكون ذلك وهي نائمة على السرير، لأن هذا التصرف ليس لغادة عبدالرازق.

وأوضحت خلال الحلقة أنها اعتذرت لجمهورها ولم يجبرها أحد على ذلك، لأن الموقف كان خطأ والتمادي في الخطأ يؤدي إلى العنف، أما الاعتراف به يؤدي إلى احترام الناس.

كما ردت الفنانة غادة عبدالرازق، على عدد من الأخبار التي نشرت حول وجود خلافات بينها وبين بعض النجمات، كما ردت على انتقادات البعض لأعمالها الفنية الأخيرة.

هيفاء وهبي وتضارب التصريحات

كما ردت على تصريحات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضدها والتي قالت فيها: “خليها في مسلسلها اللي محدش شافه”، وذلك بعد التصريحات التي نسبت لغادة عبدالرازق حول انتقادات دورها في مسلسل “كلام على ورق”.

وقالت غادة: “عمري ما نظرت على حد، وقلت يا ريت ما عمل ولو عايزة أقول هقول في بيتا وأكيد حد وصل لهيفاء معلومة خاطئة”.

وأضافت: “أنا لست جلاد أنا فنانة والفنان يخليه في حاله ولما يتاخد رأيه في شيء كأخوية وصداقة يقول”.

الخلافات بينها وبين كارمن لبس

أما عن أخبار الخلافات بينها وبين النجمة اللبنانية كارمن لبس، في كواليس برنامج “عرب كاستنج”، والذي شاركت فيه غادة كعضو لجنة تحكيم، قالت: “عمر ماكان فيه خلافات بينا”.

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وأضافت: “أسعد وقت كنت بقضيه في حياتي وأنا رايحة أحضر البرنامج وكنت أعتبره رحلة”، مؤكدة أنها في بداية البرنامج كانت خائفة من التجربة وأن تقول رأيها وتنظر على المتسابقين، وبعدها اكتشفت أنهم يستفادوا ولذا أخذت اثنين من البرنامج في عمل معها”.

تصريحات رانيا يوسف ضدها وأزمة الفستان

كما تطرقت الحلقة إلى تصريحات الفنانة رانيا يوسف، ضد غادة عبدالرازق، حول أنها تدخلت في مساحة دورها في أحد الأفلام وقامت بحذف جزء كبير منها.

وقالت غادة في الحلقة: “رانيا بحبها ومن الممثلين الشاطرين جدًا وأنا بحب الممثل الذكي والموهوب، مؤكدة أنه لا يوجد خلاف بينهما، وأنها مسامحها وأنها قابلتها مؤخرًا والعلاقة بينهما جيدة.

وعن أزمة الفستان الفاضح لرانيا يوسف، قالت: “ممكن البني آدم يغلط غلطة، ولكنه يعتذر عنه، فلن نقم بإعدامه، والمشكلة أن الأشخاص المتواجدين معها لم يكونوا أمناء وينصحوها بضبط فستانها، والموضوع أخذ أكثر من حجمه”.

خالد يوسف

كما تحدثت عن المخرج خالد يوسف، مؤكدة أنه كان يوجد بينهما خلافات أيام الثورة بسبب خلافات في الآراء السياسية ولكن انتهت وتقابلا في أحد الأماكن صدفة وبعد دارت بينهما مكالمات وطلبها للعمل ووافقت.

محمد سامي

رغم الخلافات الكبيرة التي نشبت بين غادة عبدالرازق ومحمد سامي، إلا أنها أكدت أنه مخرج “شاطر جدًا” وقدمت معه عملين ناجحين “سبق إصرار، وحكاية حياة”، وسبب ابتعادها عن العمل معه، موضحة أن هذا هو المصير الطبيعي للعمل معه حتى لو قدما 6 أعمال ناجحة، فالطبيعي أن يريد كل منهم أن يقدم أشياء أخرى مع آخرين.

وعن تدخلها في عمل المخرج قالت: “لا أتدخل في عمل المخرج وإلا لماذا يتم الاستعانة به ومن يقول هذا الكلام يكون غير فاهم لطبيعة عمل المخرج، لأنه هو الشخص الذي يصحح لي عملي كأن يقول لي الشخصية هربت منك، والوقت الوحيد الذي أتدخل فيه عندما يكون هناك مشال بين الإنتاج والإخراج.