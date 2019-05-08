زياد برجي يحتفل ببلوغ ابنه 9 شهور.. شاهد وسامة الرضيع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني زياد برجي ببلوغ ابنه «يوسف» 9 شهور من عمره، وشارك محبيه أجواء احتفاله بصور طريفة من أجواء الاحتفال.

«يوسف» ظهر في الصور التي نشرها والده، بكامل أناقته، أمام قالب كيك مبهج يحمل رقم «9»، كما ظهر الفنان اللبناني يطبع قبلة على ابنه في لقطة أخرى، وهي الصور التي ارفقها زياد بتعليق كتب فيه: «9 شهور سعيدة طفلي الوسيم».

متابعو وفانز زياد تفاعلوا مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها الفنان اللبناني على احتفاله بابنه، متمنيين لـ«يوسف» العمر الطويل والنجاح والسعادة، كما تغزلوا في وسامة ملامح الرضيع وأناقته.

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يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى «نور» في أكتوبر عام 2015.

يُذكر أن زياد حقق شعبية وجماهيرية عريضة على الساحة الغنائية خلال الفترة القصيرة الماضية كمطرب أكثر من كونه ملحن وممثل، بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 195 مليون مشاهدة على «يوتيوب» وهي من كلماته وألحانه.