نجوى فؤاد تظهر بالحجاب والعباءة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة والراقصة المصرية المعتزلة نجوى فؤاد جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

نجوى ظهرت في الصورة وهي ترتدي العباءة والحجاب، وعلقت قائلة: «رمضان كريم عليكم كل سنة وأنتم طيبين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال»، وظهرت وهي تمسك المسبحة في يدها.

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أبدى إعجابه بشكلها، وهنأها الفانز بقدوم الشهر الكريم، وأحبوا شكلها بالحجاب والعباءة، ونصحها عدد كبير منهم أن تظل على حجابها.

نجوى فؤاد شاركت مؤخرا في مسلسل «كأنه إمبارح»، مع الفنانة رانيا يوسف، وقالت إنها سعيدة بردود الفعل على دورها في العمل، وتعتبره من أهم مسلسلات 2018.

نجوى تستعد أيضا للعودة للسينما من خلال فيلم جديد يشارك به الفنان صلاح عبدالله وينتجه علاء مرسي.

نجوى فؤاد من مواليد عام 1943، رقصت للمرة الأولى في فيلم «شارع الحب»، أمام العندليب الأسمر، ومزجت بين الرقص والتمثيل، وأسست شركة إنتاج وقدمت عددا من الأعمال ومنها «الف بوسة وبوسة»، واعتزلت الرقص بشكل نهائي عام 1998.