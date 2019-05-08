الراقصة دينا تفتح النار على ضرتها الفنانة: شخصية «ملحوسة» وآذتني كثيرا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الراقصة المصرية دينا الكثير من أسرار حياتها الشخصية، والتي لا يعرفها عنها جمهورها من قبل.

وخلال استضافة دينا في برنامج “شيخ الحارة” مع الإعلامية بسمة وهبة، عرضت عليها الأخيرة مجموعة صور لمشاهير لتعلق عليها، وكان من بينهم ضرتها الفنانة فيدرا، والتي تزوجت من زوجها المخرج الراحل سامح الباجوري ووالد ابنها الوحيد “علي”.

وبمجرد أن رأت الراقصة المصرية صورتها، قالت: “يا ساتر هي شخصية ملحوسة”، كاشفة أنها أذتها كثيرا، وكانت توقع بينها وبين حماتها.

الراقصة المصرية قالت: ” كانت سبب كبير في مشاكلي مع حماتي والدة زوجي الراحل سامح الباجوري، وظلت تخطط وتدبر لذلك، وكانت تردد أنها تحب سامح الباجوري ثم تزوجت شقيقه هادي! ينقص لها أن تتزوج شقيقهما الثالث لتثبت حبها لسامح”.

وتحدثت دينا عن ابنها الوحيد “علي”، حيث عبرت عن حبها الشديد له، وأنها تتمنى أن يكون أحسن منها وأحسن إنسان في الدنيا، وبكت أثناء حديثها عنه متأثرة بمشاعرها.

Advertisements

وأضافت أن ابنها ألغى متابعتها على موقع “انستجرام”، كاشفة أن السبب يعود إلى أنه لا يريد لمن يدخل على صفحتها أن يدخل على صفحته هو أيضا

ومن ناحية أخرى، كشفت أنها كانت تعتقد في طفولتها أن والدتها متوفية، حيث أن والدتها ووالدها كانا منفصلين، وهو ما دفع والدها وعائلته بإخبارها أن والدتها ماتت على الرغم من أنها مازالت على قيد الحياة.

الراقصة المصرية قالت: “زمان كانت الست اللي بتتطلق بيعتبروا إنها ماتت، وجدي صعيدي فقالوا لي إنها ماتت،كانوا بيمنعوها تشوفني، بس هي دلوقتي عايشة في بيتي وفي قلبي”.

يذكر أن المخرج الراحل سامح الباجوري قد تزوج من الراقصة دينا وأنجب منها ابنيهما “علي”، ثم تزوج من الفنانة “فيدرا”، وبعد علم دينا وقعت مشاكل كثيرة بينهما أدت إلى الطلاق.

وبعد وفاة سامح الباجوري عام 2001، تزوجت فيدرا من شقيقه المخرج هادي الباجوري، بعد 3 سنوات من رحيل سامح، واستمرت العلاقة لعامين، ثم انفصلا في 2006.