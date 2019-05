النجمة الأمريكية إيمي شومر تستعد لإستقبال مولود جديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تنتظر النجمة والممثلة الأمريكية إيمي شومر البالغة من العمر 37 عاما، مولود جديد من زوجها كريس فيشر، حيث أكدت النجمة الشهيرة أنها الآن في انتظار مولودها وهو” صبي “، بشغف كبير وهو الخبرالذي تداوله هدد كبير من المواقع الفنية العالمية الشهيرة .

ومن المعروف أن إيمي شومر تمتلك شعبية كبيرة من شتي أنحاء العالم، حيث قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: ” BoJack Horseman ” و “Family Guy ” و ” Snatched ” و ” Thank You for Your Service ” و ” I Feel Pretty ” ، و غيرهم.

وعلى جانب أخر اعتقلت الشرطة الممثلة الأمريكية إيمي شومر في واشنطن، يوم الخميس 4 أكتوبر، وذلك خلال مشاركتهما في مسيرة للاحتجاج على تعيين مرشح دونالد ترامب القاضي بريت كافانو، على رأس المحكمة العليا.

وكانت العارضة إيميلي راتاجكوسكي، قد نشرت على حسابها في “انستجرام” صورتها وسط المسيرة، وهي تحمل لافتة كتب عليها “احترموا وجود النساء أو توقعوا مقاومتنا”.

وأعلنت العارضة الشهيرة بعد اعتقالها قائلة قائلة: الرجال الذين يؤذون النساء لا يمكن أن يكونوا في مواقع السلطة، إن تعيين كافانو كقاض بالمحكمة العليا الأمريكية هو رسالة لكل نساء هذا البلد: (ليست لديكم أية أهمية).