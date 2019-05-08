تفاصيل السخرية من عمرو دياب في مُسلسل "طلقة حظ"

القاهرة - لايف ستايل
شهدت الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي "طلقة حظ" سخرية مبطنة من النجم المصري عمرو دياب، الأمر الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات النارية القاسية التي قد تؤثر على نسبة المشاهدين للعمل.
وفي التفاصيل، يظهر الممثل مصطفى خاطر الذي يجسد شخصية "عبد الصبور" داخل أحد الملاهي الليلية، وهو يرتدي "البلوفر" الشهير الذي سبق أن ارتداه "الهضبة" في فيديو كليب "تملي معاك" عام 2000، وأصبح موضة اتبعها الشباب وقتها.
وتضمن المشهد حديثًا كوميديًا عن انجذاب إحدى الفتيات إليه بسبب ارتدائه "البلوفر" الشهير، قائلًا "عمرو دياب كان بيخرج بيه وهو في الإعدادية"، الأمر الذي اعتبره جمهور النجم المصري سخرية منه وطالب البعض بمقاطعة العمل، رغم أنَّها الحلقة الأولى.
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