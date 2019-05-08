تعرَّف على سر الرجلين اللذين ظهرا مع عمرو دياب بالجلباب البلدي

القاهرة - لايف ستايل
أشعل النجم المصري عمرو دياب مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرح إعلانه الجديد الذي يقدمه لصالح إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر.
ويتضمن الاعلان مشاهد لاسترجاع "الهضبة" للكثير من ذكرياته من الطفولة وصولًا إلى الشهرة وما وصل إليه الآن، وخلال المراحل يلتقي النجم المصري برجلين يرتديان الجلباب البلدي، الأمر الذي ركز عليه المشاهدين بشكل كبير وترك الكثير من علامات الاستفهام بشأن هويتهما.
وتفاوتت التعليقات بين من أكد أنَّهما أصحابه المقيمين في "سنهوت" الشرقية وهما من نفس عمر "الهضبة"، بينما أكَّدت صفحات أخرى متابعة لنشاطات عمرو دياب أنَّهما أبناء عمه المُقيمين في بلدته، وهما السيد دياب وأيمن دياب.
وظهر في الإعلان أيضًا شقيقه الأصغر سيد، المسؤول عن أعمال دياب "الهضبة" الخيرية في بلده سنهوت في الشرقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرَّف على سر الرجلين اللذين ظهرا مع عمرو دياب بالجلباب البلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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