المغنية أديل تتخطى أزمة انفصالها بـ "احتفال أسطوري"

إحتفلت النجمة العالميّة أديل بميلادها الـ31 بعد أسابيع من إعلان انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي، واستغلت المناسبة لتوجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها.

وذكرت مصادر إعلامية أن المغنية البريطانية إختارت أحد القصور الفخمة في بيفرلي هيلز والذي تبلغ قيمته 135 مليون دولار، والمكوّن من 29 غرفة نوم والذي تم تصوير فيلم Godfather فيه، وذلك للاحتفال بميلادها.

وشاركت أديل متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بصورة وارفقتها برسالة صريحة "تعلّم أن تحب نفسك.. أتممتْ الـ31، ولقد جذبني عامي الثلاثين بصعوبة، ولكن تملكته وأبذل قصاري جهدي للنهوض".

وأضافت أديل أنّ الحياة قد تكون ثابتة ومعقّدة في بعض الأحيان، لكنّها تغيّرت بشكل كبير في العامين الماضيين.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لؤلؤة" عبر "إنستغرام"

"النجمة اللبنانية باميلا الكيك تبهر الجمهور برقصها عبر " إنستغرام