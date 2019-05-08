تعرف على سرّ التحول المفاجئ في حياة عمرو دياب

تُعتبر حياته محل أنظار الجميع دائمًا، لكن لم يستطع أحد اختراقها على مدار 40 عامًا مضت، ليصبح عمرو دياب "الهضبة"، المطرب الأول في مصر، الذي يعيش في حياة منغلقة على نفسه مليئة بالأسرار.

لم يكشف الهضبة، منذ اعتلائه القمة، تفاصيل حياته العائلية أو الزوجية، ولا يعرف الجمهور عنه سوى الحياة الفنية، من خلال حفلاته وأغانيه التي يطرحها، أو انتظار ألبوم أو أغنية جديدة.

لكن ثمة تحول مفاجئ ظهر في حياته مؤخرًا، أصبح أمرًا مثيرًا للجدل، فكانت هناك بعض الأبواب المغلقة التي لا يتحدث عنها طوال مسيرته، قبل أن يكشفها للجمهور دون سابق إنذار.

"إعلان فودافون والعائلة"

لم يقدم عمرو دياب منذ فترة طويلة إعلانات لأي شركات دعائية، لكنه قرر فجأة أن يطل على محبيه في رمضان 2019 بإعلان "فودافون" بتقديم أغنية "جمع حبابيك"؛ ما اعتبره الجمهور خروجًا عن المألوف.

عائلة دياب

لم يقتصر خروج "الهضبة" عن المألوف، بمشاركته فى إعلان دعائي، لكنه قرر بعد هذه السنوات الطويلة، ظهور عائلته للنور، بالرغم من عدم الحديث عنهم أو نشر صورة نادرة عبر حساباته على السوشال ميديا بجانبهم، ليقرر الظهور مع عائلته بمحافظة الشرقية للمرة الأولى فى تاريخه بإعلان "فودافون".

كانت الصورة السلفي التي التقطها «الهضبة»، مع أبناء عمه الحاج أيمن دياب والحاج سيد دياب، حديث الشارع المصري فى الساعات الأخيرة، بعد ظهورهما الأول برفقته؛ إذ لم يكشف عنهما من قبل للجمهور.

حياته الزوجية

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الحياة الزوجية لـ"دياب" مليئة بالأسرار والكواليس التي لم يتحدث عنها من قبل، لكن منذ ظهور الفنانة دينا الشربيني برفقته خلال العام الماضي، بدأ الجمهور ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي بفتح ملفات الحب فى حياته، بداية من زوجته الأولى زينة عاشور، والفنانة شرين رضا.

وينطبق الأمر نفسه، على أولاده، فالكشف عنهم كان من خلال نشر صورة برفقتهم، ويبدأ متابعوه فى البحث عن حساباتهم من أجل المتابعة ومعرفة سير حياتهم الشخصية.

ورغم الحياة الزوجية والأسرية المنغلقه فى حياته، إلا أنه كسر كل هذه القواعد مؤخرًا، بمجرد دخول دينا الشربيني دائرة اهتمامته، لتبدأ الظهور معه في حفلاته الغنائية، والرحلات الصيفية، وهو أمر جديد على جمهوره.

"من البيت للشغل" شعار جديد رفعه دياب، في الآونة الأخيرة، بعد مشاركة دينا الشربيني معه فى إعلان فودافون "جمع حبايبك"، وهو أمر لم يعرفه الجمهور عنه، بدخول المقربين منه في حياته المهنية.

"برج الحوت"، كانت جرس إنذار، بعدما عبّر الهضبة، عن حبه لها أمام الجميع بهذه الأغنية، التي اعتبرها الجمهور تحولاً مفاجئًا وصدمة للبعض الآخر.

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