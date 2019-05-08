أيتن عامر تكشف عن تفاصيل حياتها مع زوجها

حلَّت الفنانة المصرية أيتن عامر، ضيفة على ثاني حلقات برنامج "دراما شخصية"، التي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، على راديو "إينرجي"، ويذاع يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحاور البرنامج ضيوفه باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتساءل عن الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة ودور السنيد، وعن الأبطال الآخرين والخصوم وضيوف الشرف في حياتهم.

وقالت أيتن "إنَّ حياة كل شخص لا تصلح لأن تتحول لعمل درامي، فهناك أسرار وتفاصيل يجب ألا تنكشف للجميع لذلك لا تحب أفلام السير الذاتية"، لافتة إلى أن قصة حبها هي وزوجها أكبر قصة رومانسية في حياتها "ممكن تتحكي في مجلدات".

وأضافت أيتن قائلة "أقدم البطولة المشتركة مع زوجي في المنزل، نتشارك في تربية أولادنا"، مؤكدة أن والدتها هي البطلة الأولى في حياتها، والتي لعبت دور البطولة كثيرًا والدور الثاني أيضًا.

وبشأن أكثر المواقف الدرامية تأثيًرا في حياتها، قالت "إنه وقت وفاة شقيقتها ووالدها خلال 31 يومًا".

وتابعت أيتن قولها "اكتشفت أن الظهور كضيف شرف، ظهور صغير لكنه مؤثر في حياة الغير، أنا المخرجة التي تتحكم في حياة أولادها بشكل كامل"، مضيفة "مش هحب أحذف أي حاجة من حياتي، لكن لو هتتحول لمسلسل أكيد هشيل حاجات عشان الناس ماتتصدمش باللي هيشوفوه ويفضلوا متفائلين".

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واستطردت أيتن "أنافس نفسي لكي أكون أفضل في كل مرة وكل عمل جديد وكل فنان يجب أن يتميز في دور بعينه، فلم ألعب دور الشريرة في حياتي على الإطلاق، لعبت دور الشر في مسلسل "أيوب" فقط، وكنت سعيدة به، وشخصتي تطورت كثيرًا على مدار حياتي، أتعلم من كل موقف أقابله".

واختتمت أيتن عامر حديثها قائلة "لا أضع خططًا لحياتي، وكثيرًا ما أعتمد على الارتجال، وأعتبر حياتي نصًا مرتجلًا، ولو حياتي مسلسل هسميه "أيتن في عالم سمسم" عشان بحس دايمًا إني في عالم سمسم".

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