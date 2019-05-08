الفنانة بشرى تكشف سر خلافها مع محمد رمضانا

تحدثت الفنانة المصرية بشرى عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان، وسبب مهاجمتها له في أغنية "كوبرا" ، وذلك في تصريحات تلفزيونية أدلت بها على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان "العين" السينمائي الذي تترأس لجنة التحكيم به.

وقالت بشرى "إنَّها تحترم رمضان وتقدره فنيًا، لكنها معترضه على نوعية الأغاني التي يقدمها، وهو السبب في تقديمها أغنية تهاجمه من خلالها، بطريقة فنية أيضًا"

وردًا على سؤال وجه لها بأنَّها أيضًا ممثلة وتتجه للغناء أحيانًا، أكدت أنَّها تغني قبل رمضان، وأنَّها قدمت أغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلي في عام 2004، كما لعبت دور بطولة في مسرحية "قاعدين ليه" مع الفنان الراحل سعيد صالح، في حين كان رمضان يشارك فيها بدور صغير مع المجاميع.

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