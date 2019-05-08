شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل طرحه بأيام.. تريلر رسمى جديد لفيلم The Hustle والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة MGM المنتجة عن تريلر رسمي جديد لفيلم الكوميديا " The Hustle"، المقرر طرحه يوم 10 مايو المقبل، الفيلم من بطولة الممثلة الامريكية آن هاثاوي، ريبل ويلسون، تيم بليك نيلسون، اليكس شارب، مينا ريان، إنجريد أوليفر، سارة-ستيفاني، كاسبر كريستنسن، سيلين أبراهامز.

العمل من إخراج كريس أديسون، وتأليف ستانلي شابيرو، بول هينينج، ديل لونر، جاك شيفر، ويدور فيلم " The Hustle " حول فناناتين محتالتين، واحدة منهما تحصل علي أجر كبير، والأخرى أجرها منخفض، وتتكاتفان لأخذ ثأرهم من رجال فاسدين ظلموهم.