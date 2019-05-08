شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة تريند تويتر بعد عرض الحلقة الثانية من "قمر هادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل " قمر هادى" للنجم هانى سلامة، محركات البحث وموقع التواصل الإجتماعى تويتر، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل "قمر هادى"، والتى شهدت أحداثاً ساخنة منذ إنطلاق عرضها، وكان أول الأحداث خروج هادى أبو المكارم – هانى سلامة ، من المستشفى بعد إصابته فى حادث ضخم، فضلا عن عودته إلى منزله مع زوجته يسرا اللوزى وابنته فيروز، وهو ما جعل المشاهدين فى حالة حيرة كبيرة .



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وفى لقطة مؤثرة، حاول هادى أبو المكارم تذكير نفسه بلحظات قبل الحادث، لمعرفة حقيقة الأشخاص فى حياته و زوجته وأصدقائه وخلافه، كذلك تذكر أنه أخفى جثة صديقه المقرب "رامز" – مراد مكرم فى البحر.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة مع رؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وأخرون.