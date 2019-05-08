شاهد…ماذا قالت شمس عن خلافها مع احلام وتهديد فضل شاكر لها بالقتل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 02:58 صباحاً - رفضت الفنانة الكويتية شمس تبرير سبب خلافها الدائم مع الفنانة أحلام، قائلة انها غير مضظرة لاقناع احد.

كما رفضت شمس، خلال استضافتها في برنامج “عائشة شو” على قناة النهار المصرية، اعتبار انها “ملك لجمورها” وقالت إنها ليست علبة مناديل حتى تكون ملكا للجمهور.

وردا على اصرار المذيعة عائشة عثمان لمعرفة سبب خلافها مع احلام قالت شمس: “أقسم برب العزة انا انضم لجمهوري وكلنا نسوي جمعية عاوزين نعرف”

وأكدت شمس صحة تصريحات سابقة لها أشارت لها مقدمة البرنامج عائشة عثمان، تحدثت فيها عن تهديد المغني فضل شاكر لها بالقتل في اتصال هاتفي مسجل، ووصفته بالنفاق.

وقالت شمس إنها تعشق أداء فضل شاكر، فهو واحد من أساتذة الوسط الفني، لكنها أصيبت بصدمة وحزنت عندما كفّر وسب، وتقدمت ببلاغ للنيابة، وهي تعتبر عودته للغناء اعتذارا لها.