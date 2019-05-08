شاهد… شريف مدكور في اول ظهور بعد عملية استئصال ورم من القولون

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 02:58 صباحاً - في أول ظهور له أطل مقدم البرامج شريف مدكور على متابعيه من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، وذلك في أعقاب خضوعه لعملية استئصال ورم من القولون في مستشفى دار الشفا.

وحرص شريف مدكور على طمأنة جمهوره على صحته قائلا ” كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، أنا الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله كله خير”.

وأضاف شريف مدكور ” أنا عايز أشكر الناس اللي بتدعيلي مش عارف أقولكوا إيه بجد ربنا يخليكو، والناس اللي حاولوا يتصلوا أنا آسف أنا قافل كل الموبايلات، وعايز أشكر تاني الناس اللي دعتلي”.