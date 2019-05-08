شاهد.. أحمد آدم عن عمرو واكد: خائن ومستذل!

كتب امير فتحي في الأربعاء 8 مايو 2019 02:58 صباحاً - حل الفنان أحمد آدم ضيفا على برنامج “شيخ الحارة” على شاشة القاهرة والناس، تقديم الإعلامية بسمة وهبة. البرنامج عرض صورة الممثل عمرو واكد، فعلق أحمد آدم قائلا: هذا خائن ومستذل وبه كل عبر الدنيا. الذي يستقوي بالخارج خائن، وذات مرة قال إنه سيقطع جواز السفر المصري. من أنت؟ أنت فشل.

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