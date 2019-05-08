عرض "الطوق والأسورة" على مسرح "السلام" المصري في رمضان

قرّر مسرح القطاع العام في مصر تقديم عرض "الطوق والأسورة" الفائز بجائزة "أفضل عرض" في مهرجان المسرح العربي، على خشبة مسرح "السلام" المصري خلال شهر رمضان، لمدة 10 أيام.



وقال الفنان شادي سرور، مدير فرقة "مسرح الطليعة" التابعة لـ"البيت الفني" أن "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، موضحاً أن أحداثه تدور في صعيد مصر، حيث يُصوّر حال أسرة فقيرة تعاني الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.





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ويُذكر أن "الطوق و الأسورة" حاز جائزة "أفضل عرض مسرحي عربي" ضمن عروض "جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام ٢٠١٨" بمهرجان المسرح العربي، وهو أول عمل مصري يحصد هذا التتويج.

واستُلهمت المسرحية من رواية الكاتب المصري يحيى الطاهر عبدالله، وبطولة فاطمة محمد علي، ومحمود الزيات، ومارتينا عادل، وأحمد طارق، وأشرف شكري، وشريف القزاز، وشبراوي محمد، فضلاً عن محمد حسيب، وسارة عادل، وإيمان حسين، وفرح حاتم، ونائل علي، وهو من إخراج ناصر عبدالمنعم.