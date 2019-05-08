مخرج كمبودي يرأس لجنة تحكيم "الكاميرا الذهبية" بـ"كان"

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائي المخرج الكمبودي ريثي بان رئيسا للجنة تحكيم مسابقة "الكاميرا الذهبية" بالمهرجان، الذي يعقد في الفترة ما بين 14 و25 مايو/أيار الجاري.



وتختار لجنة التحكيم الفيلم الفائز بالكاميرا الذهبية من بين 22 فيلما، تشمل الاختيار الرسمي وأسبوعي المخرجين والنقاد لإعلانه في نهاية المهرجان.

وكان المهرجان كشف عن اسم المخرج الكمبودي ريثي بان عام 1994 مع أول فيلم روائي له بعنوان "ذا بيبول" حول كمبوديا ومنظمة الخمير الحمر، بعد إبادة جماعية وعقدين من الحرب.

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وُلد ريثي بان في كمبوديا ووصل إلى باريس في عام 1979، وفاز فيلمه الوثائقي الأول "الموقع 2" بالعديد من الجوائز الدولية في عام 1989، وتم عرض فيلمه الطويل الأول "الناس" في مسابقة مهرجان كان في عام 1994.

وهو أيضا مخرج فيلم "ذا ميسنج بيكتشر" الذي فاز بجائزة قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي في عام 2013، وكان أول فيلم كمبودي رشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

كما يستكشف ريثي بان في فيلميه الأخيرين "المنفى" (2016) و"جرافز" (2018) مرة أخرى الآثار الدائمة للإبادة الجماعية في كمبوديا.