شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال عرض الحلقة الثانية من مسلسل "كلبش3"، عاد سليم الأنصارى إلى أحضان والدته مرة أخرى، بعدما ابلغوها خبر وفاته فى الحلقة الأخيرة من الجزء الثانى، ليرسم المخرج بيتر ميمى مشاعر الأمومة بطريقة مبهرة ، خاصة مع اللقطات السريعة، والتنقل بين وجه سليم ووجه هالة فاخر والدته بعد عودته للحياة مجددا، فضلا عن سرد الأنصارى لقوة الله فى الحفاظ على حياته وقدرة الله عز وجل.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.





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وفى لقطة مؤثرة للغاية، كان اللقاء الأول بين سليم الأنصارى ونجله "مالك"، حيث كبر مالك فى حضن جدته بعيدا عن والده، خاصة أنه سافر لعدة سنوات لكى يتم شفاؤه وتنفيذ عملية دولية، حيث حقق المشهد نجاحا كبيرا تعاطفا من الجمهور مع سليم ونجله.