شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان سبقت بربع قرن.. النجمة المصرية ارتدت فستان كاتى بيرى من 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة كاتى بيرى الأنظار إليها فى حفل met gala، بالفستان الذى ارتدته المليء بالشموع على هيئة "نجفة"، وهى الصورة التى تداولها رواد مواقع "السوشيال ميديا" من الأمس وحتى اليوم.

كاتى بيرى لم تكتف بفستان "النجفة"، ولكنها ارتدت أيضا فستان على هيئة "ساندوتش هامبرجر"، وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لكاتى بيرى أثناء ارتداءها له.



كاتى بيرى على السجادة الحمراء

ورغم أن فستان "النجفة" قد أثار السخرية، إلا رواد مواقع التواصل الاجتماعى أعادوا اكتشاف صورة للنجمة شيريهان من إحدى حلقات الفوازير التى كانت تقدمها قبل حوالى 25 عاما، وهى ترتدى فستانا مشابها ولكنه مع اختلاف أنه لونه "ذهبى" .

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شيريهان وكاتى بيرى

شيرهان قامت بإعادة نشرة الصورة مرة أخرى عبر حسابها على تويتر، فيما جاءت مئات التعليقات من الجمهور المحب لشيريهان، وأنها كانت سبًاقة فى مجال الأزياء الغريبة والعجيبة التى كانت ترتديها فى استعراضات الفوازير التى تعد هى الأفضل فى تاريخ الدراما المصرية حتى الآن.

حفل met gala شهد حضور ليدى جاجا سيلين ديون التى بدت بإطلالة عجيبة، من خلال فستان فضى وغطاء رأس من الريش، أثارت السخرية على "السوشيال ميديا"، كما حضر أيضا كل من شون مينديز، وجاريد ليتو الذى جاء ببدلة تشبه السترات الملكية، كما ظهر حاملا رأسه معه، و ‏مايلي سايرس وليام هيمسورث و ‏بينيدكت كامبرباتش، و جيمس تشارلز.

كما حضرت ‏مادلين بيتش، والتى ارتدت فستانا تحولت معه إلى "فراشة" و دارين كريس وناتاشا ليون، و تايلور هيل، و ريتشارد مادن، والنجمة اليسيا كارا التى ارتدت فستان من الأبيض والأسود، وحذاء رياضى.

أما بيلى بورتر فظهرت على السجادة الحمراء بفستان أصفر وأسود، بخلاف دخولها "الفرعونى" للحفل محمولة من قبل 6 رجال، على الطريقة المصرية القديمة، كما أطلت هايلى بيبر بإطلالة مميزة من خلال فستان أبيض مفتوح من الظهر، ولفتت أيضا عارضة الأزياء الأمريكية ‏جيجى حديد الأنظار إليها بإطلالتها، بفستان مليء بالريش الأبيض، وهو نفس الأمر بالنسبة لجانيل موناى، التى ارتدت فتسانا بألوان الأسود والأبيض والوردى، مع "برنيطة" سوداء.