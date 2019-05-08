شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجح جورج قرداحى فى إعادة اكتشاف كنوزنا الثقافية بأولى حلقات اسم من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة الإعلامى جورج قرداحى يستطيع أن يقدم من الأفكار البسيطة برامج عظيمة تغوص بنا داخل ثقافتنا وتراثنا.

اختار جورج قرداحى ليطل على جمهوره فى رمضان عبر قناة الحياة من خلال برنامج اسم من مصر، البرنامج الذى يبدو برنامج مسابقات لكنه فى الحقيقة موسوعة لتخليد كل من رفعوا اسم مصر كل من حفر اسم مصر فى سجلات التاريخ سواء بإنجاز ثقافى أو فنى أو غيره من المجالات.

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اختيار الفكرة والمضمون يضمن نجاح البرنامج ويحجز له جمهورًا من نوع خاص، هذا الجمهور الذى لا يزال يستطيع أن يميز بين البرامج التى تغذى العقل وتنمى المعرفة والبرامج التى لا تسمن ولا تغنى من جوع الفكر والثقافة.

طرح الإعلامى جورج قرداحى فى أول حلقة بعضًا من سيرة شخصية اليوم من برنامج "اسم من مصر"، والذى يقدمه خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة "on e" والحياة، والذى يتناول خلاله إنجازات إحدى الشخصيات المصرية الذين حفروا أسماءهم بأحرف من ذهب فى التاريخ، بعدما حققوا شهرة عالمية.

وقال "قرداحى"، فى الحلقة إن شخصية اليوم بدايته كانت من محافظة الإسكندرية عندما ولد فى عام 1932 لأب يعمل تاجر أخشاب، كان يحلم أن يكمل مسيرته التجارية ولكن الطفل كانت له أحلام أخرى ومواهب فنية تجلت على مسرح مدرسته الابتدائية "كلية فكتوريا"، وكان زميله المخرج الكبير يوسف شاهين وصديقه أيضاً، وهو الذى اختاره ليقف أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى فيلم "صراع فى الوادى"، عام 1954 .