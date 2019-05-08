شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره فيلم ختام مهرجان كان.. تعرف على موعد عرض Hors norms حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اختيار فيلم " Hors norms " من إخراج وتأليف أوليفييه ناكاش وإريك توليدانو ليكون فيلم ختام فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 ، نكشف موعد عرض الفيلم حول العالم .
ومن المقرر أن يعرض فيلم " Hors norms " بدور السينما الفرنسية في 23 أكتوبر المقبل ، و يعرض في البرتغال 14 نوفمبر القادم ، بينما يتم عرض الفيلم في هولندا 28 نوفمبر المقبل .
تدور احداث العمل حول اثنين من المدربين الذين يقوموا بإرشاد الأطفال والمراهقين المصابين بالتوحد ، و شارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم من أبرزهم فانسون كاسيل و رضا كاتب .
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