شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مهرجان جرش يواصل تحضيراته للدورة الجديدة بلقاءات ثقافية فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت عددا من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والشخصيات الرسمية اللبنانية.

وجاء اللقاء في سياق استكمال الترتيبات المتعلقة بفعاليات مهرجان جرش في دورته القادمة 34 ، وناقش خلاله سماوي الإطار الاستراتيجي الجديد الهادف للتعاون المثمر مع المهرجانات اللبنانية العريقة وكيفية التعاون بين هذه المهرجانات وتبادل الخبرات الفنية والثقافية والتي من شأنها إبراز القيمة التاريخية الثقافية السياحية للمهرجان العريق.

سماوي الذي حضر المؤتمر الصحافي للإعلان عن برنامج "مهرجانات بعلبك الدولية" والذي أقيم في القاعة الزجاجية لوزارة السياحة اللبنانية في بيروت بحضور وزير الثقافة الدكتور محمد داوود ووزير السياحة أواديس كيدانيان ورئيسة مهرجانات بعلبك السيدة نايلة دو فريج والمديرة العامة لوزارة السياحة السيدة ندى سردوك والوزيرة السابقة ليلى الصلح وحشد من الإعلاميين وفنانين مشاركين في بعلبك لهذا العام ألقى سماوي كلمة شكر فيها القائمين على المهرجانات اللبنانية وأشاد بالتجربة الفنية والإدارية العالية لهذه المهرجانات وقدم نبذة مختصرة وتعريفية عن مهرجان جرش، وأعلن فيها عن تعاون فني إعلامي تجري متابعته بين إدارة مهرجانات جرش والفعاليات اللبنانية، كما شدد على الدور الثقافي الذي يضطلع به البلدان وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين لبنان والأردن.

وعلى هامش المؤتمر أجرى سماوي لقاءات عمل وتعارف مع وزير الثقافة اللبناني ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان ورئيسة مهرجان بعلبك السيدة دو فريج والفنانين الذين لديهم عروض مشتركة بين بعلبك وجرش، والتقى الفنان مارسيل خليفة وجاهدة وهبه والإعلامية والشاعرة ماجدة داغر.

Advertisements

من جهتها رحبت السيدة دو فريج بالمدير التنفيذي لمهرجان جرش وعبرت عن سرور إدارة مهرجانات بعلبك بمشاركته وحضوره الى بيروت.

والتقى سماوي خلال زيارته لبيروت المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد في مكتبه في الوزارة وبحثا سوياً استراتيجية مستقبلية للتعاون بين الوزارة والمهرجان في العديد من المجالات الثقافية، وخلال الزيارة التقى سماوي رئيسة اللجنة الثقافية في النادي الثقافي العربي وأمينة السر السيدة نرمين الخنساء للتشاور في مشاريع مشتركة، فيما التقى التقى سماوي مدير البرامج في محطة تلفزيون OTV السيد باتريك باسيل للحديث حول شراكة إعلامية رسمية بين التلفزيون والمهرجان.