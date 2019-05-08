شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة جنونية لنجل محمود البزاوى بعد فوز ليفربول.. ووالده: "الواد ابنى اتجنن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوز صعب حققه فريق ليفربول الإنجليزى على نظيره برشلونة الإسبانى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، ليصعد للمباراة النهائية منتظرا الفائز من مواجهة إياكس الهولندى وتوتنهام الإنجليزى .

وشهدت الجماهير المصرية المباراة على أعصابها، منتظرين صافرة الحكم، ليعلن عودة محمد صلاح ورفاقه لنهائى دورى الأبطال للمرة الثانية على التوالى، وكانت الفرحة لمشجعى ليفربول عقب تخطى نصف النهائى، جنونية، وهو ما ظهر على أكرم البزاوى، نجل الفنان محمود البزاوى، والذى نشر على صفحته فيديو أثناء احتفاله بفوز "الريدز" حيث كان يصرخ من الفرحة، وكأنه لم يكن يحلم بعودة فريقه المفضل للنهائى مرة أخرى بعد العام الماضى.

وقال البزاوى الصغير فى الفيديو، "الحكم صفر .. صفر .. صفر .. أنا مش مصدق نفسى .. أقسم بالله ما مصدق نفسى .. عمرى ما افتكرت أن الكورة ممكن تفرحنى .. انا بشجع ليفربول من 2003"



أكرم البزاوى

أما النجم محمود البزاوى، فقام بمشاركة الفيديو عبر صفحته وعلق عليها ساخرا " الواد ابني اتجنن يا عيني .. مبروك".



أكرم البزاوى يعبر عن فرحته بالفوز



محمود البزاوى على فيس بوك

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وجاءت التعليقات ساخرة من الفيديو الذى ظهر به نجل البزاوى، وفى نفس الوقت سعيدة بإنجاز فريق محمد صلاح، حيث قال أحدهم ساخرا من رد فعله: "حد يكبر فى ودنه بس بصراحة عنده حق شابوه يورجن كلوب"، وقال آخر: "ياعينى دا اتصدم"، بينما قال ثالث: "ألف مبروك على الجنان".

وكان فريق برشلونة قد ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور نصف النهائى، بعد الخسارة أمام ليفربول الإنجليزى بنتيجة 4-0 فى لقاء الإياب، ليفوز الريدز بمجموع المباراتين 4-3 .

وفاز برشلونة ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0، خلال مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو"، ليتأهل إلى نهائى دورى الأبطال عن جدارة بمجموع المباراتين 4-3 .

وللمرة الثانية على التوالى يخرج برشلونة بنفس الطريقة، وهو نجاح الخصم فى تحقيق ريمونتادا أمامه، وذلك بعدما فعل روما نفس الأمر العام الماضى ولكن فى الدور ربع النهائى.