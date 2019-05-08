ضحكة صلاح وكلوب الرهيب.. تعليقات نجوم الفن على تأهل ليفربول لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص نجوم الفن على متابعة مباراة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي حسمها الريدز لصالحهم بأربعة أهداف دون مقابل، صعدوا بها إلى النهائي.

نرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن على هذا اللقاء الناري:

حمزة نمرة

نشر الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها، وكتب: "الوضع ده مش في مصلحتك يا أبو صلاح".

إنجى علاء

ونشرت الكاتبة والإستايلست إنجى علاء: "ليفربول هيعمل معجزة ولا ايه"، وأعقبتها بتغريدة أخرى: "إن شاء الله محمد صلاح في الفاينال، باي باي برشلونة، وهلا مدريد، اللي في القلب في القلب".

محمود البزاوي

ونشر الفنان محمود البزاوي: "ليفربول (أنا ابن مصر .. انا ضد الكسر)".

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أمير عيد

وكتب الفنان أمير عيد: "مع إني بشجع برشلونة بس مبسوط عشان صلاح وعشان يورجن كلوب فوز مستحق".

أحمد جمال

ونشر الفنان أحمد جمال صورة لاحتفال محمد صلاح مع نجوم ليفربول، وعلق: "الضحكة اللي استنيناها النهاردة".

يارا

وشاركت يارا جمهورها تغريدة علقت بها على المباراة، وكتبت: "مبروك تأهل فريق ليفربول بدون صلاح وبهذه النتيجة يستحق التأهل، وبرشلونة للأسف لم يحضر المباراة".

يوسف الشريف

ونشر الفنان يوسف الشريف، تغريدة كتب فيها: "هاردلك برشلونة مبروك ليفربول، كلوب رهيييييب". وكان يوسف الشريف كتب بعد مباراة الذهاب: "هاردلك ليفربول مبروك برشلونة، ميسي رهييييب". ​