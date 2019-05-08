نبيل الحلفاوي عن فوز ليفربول: رسالة للبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على فوز ليفربول على برشلونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب الحلفاوي: "ما فعله اليوم ليفربول أمام برشلونة درس تاريخي لكل أجيال كرة القدم. بل هو يتجاوز الدرس ويتجاوز كرة القدم. هو رسالة لعموم البشر، أمام فريق هزمك بثلاثية يقوده ساحر عالمي وأنت مجرد من أهم أسلحتك ومطلوب منك أن تهزمه برباعية وتفعلها، الرسالة في كلمتين.. لا مستحيل إن أخذت بالأسباب".

يُذكر أن ليفربول استطاع الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة في لقاء الإياب 4-0، بعدما تلقى هزيمة 3-0 في لقاء الذهاب.