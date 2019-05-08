نبيل الحلفاوي يتحدث عن نجله المخرج خالد الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة رد بها على أحد متابعيه الذي سأله عن دور نجله المخرج خالد الحلفاوي في إخراج الكوميديا من فتحي عبدالوهاب في مسلسل "بدل الحدوتة 3".

كتب الحلفاوي: "فتحي ممثل ثري الموهبة.. ومثل هؤلاء يكفي أن يطلب منهم المخرج التعامل بجدية وطبيعية مع الموقف الكوميدي لتتفجر الكوميديا،الاستظراف أو المبالغة يجيدها نوعية أخرى من الممثلين وقد ينجون بها. لكن النوعية الأولي تأتي معهم بنتائج عكسية".

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وظهر الفنان فتحي عبدالوهاب، ضيف شرف الحلقة الثانية من مسلسل "بدل الحدوتة 3" للفنانة دنيا سمير غانم

مسلسل بدل الحدوتة 3، تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، وتدور فعاليات المسلسل حول 3 شخصيات مختلفةى، وشخصية دنيا سمير غانم "بيلاا"، بينما الشخصية الثانية ممثلة على السوشيال الميديا، أما الشخصية الأخيرة ستكون بنوتة دلوعة تعيش في فيلا.