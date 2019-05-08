إمسكي أعصابك.. تعرف على رسالة مصطفى شعبان لرضوى الشربيني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة يرد بها على الإعلامية رضوى الشربيني، التي كتبت له: "حرام عليك عياط يومين ورا بعض خايفة انتحر في الحلقه التلاتة، أبو جبل أداء فوق الرائع لمصطفى شعبان".
وكتب شعبان: "إمسكي أعصابك اللي جاي حاجة تانية خالص".
مسلسل أبو جبل من إخراج أحمد صالح، وتأليف محمد سيد بشير، وبطولة مصطفى شعبان، حسن حسني، محمد دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد علي رزق.
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