تعليق ساخر من محمد هنيدي على صعود ليفربول لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة ساخرة، علق بها على تغريدة للمعلق أشرف بن عياد، الذي كتب عن ميسي بعد لقاء الذهاب مع ليفربول "ختم الكرة وأبوها".

وكتب هنيدي: "هات الختم يا أشرف والكورة"، وكتب في تغريدة آخرى: "وأبوها لوسمحت".

يُذكر أن ليفربول استطاع الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة في لقاء الإياب 4-0، بعدما تلقى هزيمة 3-0 في لقاء الذهاب. ​