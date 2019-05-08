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تعليق ساخر من محمد هنيدي على صعود ليفربول لنهائي الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة ساخرة، علق بها على تغريدة للمعلق أشرف بن عياد، الذي كتب عن بعد لقاء الذهاب مع "ختم الكرة وأبوها".

وكتب هنيدي: "هات الختم يا أشرف والكورة"، وكتب في تغريدة آخرى: "وأبوها لوسمحت".

يُذكر أن ليفربول استطاع الصعود لنهائي ، بعد الفوز على في لقاء الإياب 4-0، بعدما تلقى هزيمة 3-0 في لقاء الذهاب. ​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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