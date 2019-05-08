محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها حرصت على حضور جنازة الفنانة الراحلة محسنة توفيق، لأنها كانت صديقتها.
وأضافت سلوى محمد علي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنها لا تعرف سبب تغيب الفنانين عن الجنازة، ولكن ربما لأن الأمر تم فجأة، إذ توفيت الفنانة الراحلة في الساعات الأولى من الصباح، وتمت الجنازة ظهر اليوم، مضيفةً: "لا يمكن أن يغيب الفنانون عن جنازة صديقة، خاصة أن الوسط الفني كله أسرة واحدة".
وتابعت سلوى محمد علي أنها عملت مع الفنانة الراحلة محسنة توفيق في مسلسل "محمد رسول الله"، وعدد من الأعمال الأخرى في بدايتها الفنية، موضحةً أن كل همها حضور الجنازة، مشيرةً إلى أن الفنانين سيحضرون عزاء الفنانة الراحلة يوم السبت المقبل.
وشيعت أسرة الفنانة الراحلة جثمانها ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة في غياب نجوم الفن، فلم تحضر سوى الفنانة سلوى عثمان، والدكتور أشرف زكي.
وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، وهى من مواليد عام 1939.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تغيبهم عن جنازة محسنة توفيق.. سلوى محمد علي تدافع عن الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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