قال الفنان علاء مرسي أنه أخفى خبر وفاة ابنه "أحمد" في حادث سيارة.
وأوضح مرسي خلال لقائه مع الإعلامية رشا الخطيب في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"أن ابنه "أحمد" توفي في حادث سيارة منذ عام وكان مرتبط في نفس التوقيت بمسرحية "لما توفي انا قولت
ونفى مرسي أنه أخفى الخبر مؤكدًا أن أصدقاؤه ذهبوا له وعزوه في وفاة ابنه، مشيرًا أنه لم يعلن الخبر ولكنه لم يخفيه.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء مرسي: "ابني توفي من سنة في حادث سيارة ويارب يبقى شفيعي عند ربنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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