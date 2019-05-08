علاء مرسي: "ابني توفي من سنة في حادث سيارة ويارب يبقى شفيعي عند ربنا"

قال الفنان علاء مرسي أنه أخفى خبر وفاة ابنه "أحمد" في حادث سيارة.

وأوضح مرسي خلال لقائه مع الإعلامية رشا الخطيب في برنامج "السرداب" المذاع عبر فضائية "المحور"

أن ابنه "أحمد" توفي في حادث سيارة منذ عام وكان مرتبط في نفس التوقيت بمسرحية "لما توفي انا قولتانا لله وانا اليه راجعون ولما توفي قولت الله يرحمه ويبقى شفيع ليا عند ربنا".

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ونفى مرسي أنه أخفى الخبر مؤكدًا أن أصدقاؤه ذهبوا له وعزوه في وفاة ابنه، مشيرًا أنه لم يعلن الخبر ولكنه لم يخفيه.