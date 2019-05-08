خاص الفن- ندى أبو فرحات : لهذا السبب إخترت "الكاتب"

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة ​ندى ابو فرحات​ الى انها سعيدة هذا العام بأداء دور جديد بالدراما اللبنانية من خلال مسلسل "الكاتب" مع الممثلين باسل خياط ودانييلا رحمة.

وفي حديث خاص لموقع "الفن" اكدت ندى ان اكثر ما حمسها لتقديم الدور هو انه جديد عليها، وايضا المسلسل عميق واحبت شخصيا الدور جدا.

وتلعب ندى دور "دينا" في هذا المسلسل طليقة "يونس جبران" اي باسل خياط والتي تحدت ظروف الحياة لمساعدة طفلها على متابعة حياته وعدم التأثر سلباً بإنفصال والديه.

بدأ عرض ​مسلسل الكاتب​ على المنصة العالمية "نتفليكس" تزامنا مع عرضه على عدد من الشاشات العربية، في اول يوم من ايام شهر رمضان المبارك، وكانت قد عقدت شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان مؤتمراً صحفياً بحضور نجمَي مسلسل "الكاتب"، الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، إلى جانب كاتبة العمل ريم حنّا والمخرج رامي حنّا مع غياب ندى.