خاص وبالفيديو- وسام حنا يرد على الإنتقادات التي طالت "ثورة الفلاحين"

ميرنا وليد - بيروت - حل الممثل اللبناني ​وسام حنا​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

قال وسام إنه لا يتابع المسلسلات التركية المبدلجة، ويفضل المسلسلات المكسيكية والاسبانية على الاميركية، أما عن المسلسلات المصرية فقال إنه نادراً ما يتابعها.

ورد وسام على التعليقات السلبية التي طالت مسلسل "ثورة الفلاحين" وقال إنه دائماً ما تكون هناك علامات إستفهام حول أي مسلسل ولا يوجد عمل كامل.

لمعرفة كل ما قاله الممثل ومقدم البرامج وسام حنا، تابعوا المقابلة بالفيديو.

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