كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يشارك نجم GOT إنجلينا جولي في فيلمها الجديد The Eternals والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظى الفنان العالمى ريتشارد مادن، بشعبية كبيرة في دوره الشهير بـ "روب ستارك" فى مسلسل Game of thrones، والتى على آثرها انضم للمسلسل الشهير Bodyguard، وسرعان ما أصبح من ممثلى هوليوود الكبار.

وتجرى محادثات الآن من أجل ضم النجم "مادن" لطاقم عمل الفيلم الجديد، الذى ستنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائى بعنوان The Eternalsبجوار النجمة العالمية انجلينا جولى، والمقرر طرحه العام المقبل ضمن الخطة الجديدة للشركة.

ومن المرجح أن يلعب "مادن" دور إيكاريس، وهو عضو فى سباق الفروع البشرية المعروف باسم الأيتيرنالز، ضمن أحداث الفيلم الجديد فى حال موافقته على الانضمام.

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وكانت شركة مارفل تجرى مباحثات مع الممثل كريس ايفانز صاحب شخصية captain Americaللعب دور فى الفيلم الجديد، ولكن ارتباطاته بفيلمه الأخيرة avengers: endgame منعته من الانضمام لطاقم عمل الفيلم.

واشتهر الممثل ريتشارد مادن بدوره فى مسلسل GOT، الشهير الذى استمر تجسيده للدور لمدة ثلاثة مواسم انتهت فى الموسم الثالث بموته فى حادث الزفاف الدموى الشهير، ومن ثم انضمامه للعديد من الأدوار السينمائية والدرامية التى ساعدت كثيراً فى ارتفاع نجمه وسط نجوم وفنانين هوليود، ويمتلك جائزة الجولدن جلوب ضمن رصيد انجازاته، وتنتظر دور العرض العالمية طرح فيلمه القادم بعنوان Rocketman، والمرجح أن ينافس فى مهرجان كان السينمائى القادم.