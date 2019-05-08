سليم الأنصاري يُبطل أول عملية إرهابية بعد عودته لمصر في "كلبش 3"

شهدت الحقلة الثانية من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان امير كرارة، اجواء من الاثارة والتشويق.

وتم تعين سليم الانصاري، فور عودته لمصر، بقطاع الحرسات الخاصة، مع الظابط "حسام"، زوج اخته التي توفت ضمن احداث الجزء الثاني الذي عرض العام الماضي.

وفي نفس السياق، شهدت احداث الحلقة، محاول اغتيال رجال اعمال وسياسين بمصر، واستطاع الظابط سليم الانصاري ان يبطل تلك المحالة والقضاء على الارهابين.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.