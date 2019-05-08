كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدة كريم محمود عبدالعزيز بائعة "أحذية" في "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والاكشن بينه وبين ابطال العمل.

حيث التقى محمد امام، بالفنان كريم محمود عبدالعزيز "لطفي الحراق"، وأوس أوس "حرس"، بالقطار، بعد الهروب من قوات الشرطة، ضمن احداث الحلقة الأولى ليعمل معهم بسرقة السيارات.

وفي هذا السياق، محمود كريم عبدالعزيز، الذي يجسد دور "لطفي الحراق"، باكثر من عملية سرقة، ومن ضمن هذه العمليات سرقة أحذية رجالي، واعطاها لوالدته الست الكائنه بحي شعبي، حتى تبيعها بعد أن اقنعها انها بضاعة مستورده من لبيا.

"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.