الشاعر الغنائي أمير طعيمة سعيد بأغنية أصالة

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على أغنية أصالة لأحد الكومبوندات. كتب طعيمة: "من الأغاني اللي سعيد جدًا بيها وبفتخر بيها، وخدت مني ومن فريق العمل وقت طويل جدًا". يُذكر أن الأغنية واجهت انتقادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها. قد يهمك أيضا:أمير طعيمة يتعاون مع شيرين في 5 أغنيات بألبومها الجديد أمير طعيمة ينفي وجود خلافات مع الفنان عمرو دياب

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