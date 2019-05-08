ضربة جديدة من الأمن للإرهابيين وكرارة على قيد الحياة

بدأت الحلقة الثانية بمحاولات الأجهزة الأمنية معرفة مكان سليم الأنصارى، بعدما تمكن من الهرب من العصابات الإرهابية فى الحلقة الثانية، خاصة بعدما كشف أمره بسبب مكالمة هاتفية بين سليم الأنصارى واللواء جلال خطاب، رصدتها الخلايا الإرهابية، وعند محاولة البحث التى أستمرت لمدة أسبوع على إختفاء سليم، وفى مفاجأة مدوية طرق باب مكتب جلال خطاب، ليتفاجئ خطاب بسليم حياً يرزق، كذلك رصدت الأجهزة الأمنية قائد التنظيم ورجاله الذين يلاحقون سليم ، وقاموا بتصفيته وأرسلوا صوره مقتولا ، فى ضربة جديدة من الأمن للإرهابيين .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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