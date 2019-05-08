سلوى عثمان تؤكد محمد سامي صاحب رؤية إخراجية مختلفة

أكدت الفنانة سلوى عثمان أنها انتهت من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل " ولد الغلابة " ، الذى يتم عرضه حاليًا .

أضافت " عثمان " فى تصريحات صحفية، أنها سعيدة بالتعاون مع مخرج العمل محمد سامى لأول مرة ، مؤكدة أنه صاحب رؤية إخراجية مختلفة ، وقدرة على اكتشاف جوانب جديدة فى الممثل.وتابعت عثمان ، أن دور الفنان أحمد السقا كان مفاجأة بالنسبة لها ، حيث تعد تلك المرة الأولى التى يظهر بهذا الشكل المختلف، وقد استمتعت بالعمل معه ، كذلك الفنانة مى عمر ، التي جمعتها بها عدد من المشاهد داخل الأحداث ، إذ أنها ممثلة مجتهدة وموهوبة وتحرص على التركيز في تفاصيل دورها.

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