حمادة هلال يبحث عن الشخص الذى حاول قتله

بدأت الحلقة الثانية من أحداث مسلسل "ابن اصول"، الذى يعرض على قناة DMC، بوجود هشام (حمادة هلال) داخل المستشفى وسط قلق من أمه أصول (سوزان نجم الدين) بسبب حادث السيارة الذى تعرض له نهاية الحلقة الأولي.

وما أن تدخل عليه المستشفى تندهش من جملة ابنها : "مسكتوا الراجل اللى عمل فيه كده" وهي الجملة التى تستغربها هي وخالها نظراً لأن الشهود الذين رأوا حادث السيارة لم يشاهدوا أحد داخلها وإنما شاهدوا الحادث فقط.

كما يظهر خلال الحلقة للمرة الأولي محمد نجاتي في دور سيف المهندس الذي يعد أحد أخوات هشام ويقدم على هجرة بغرض السفر خارج مصر الذى يعتبرها حلمه الأكبر عكس والده الذى يرغب فى أن يعمل جواهرجى مثله.

وبعد خروج حمادة هلال من المستشفى يجلس بصحبة صديقه الأقرب الذى يلعب دوره اسلام ابراهيم (شريف) يفكر فى هوية الشخصية التي حاولت قتله، ويستقرا على أحد الأشخاص الذى تسبب هشام فى دخوله السجن معروف باسم توفيق الحلو، وبالتالى يفكر فى طريقة من أجل استخراج تصريح لزيارته فى السجن.

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ثم يقوم بزيارته ويعده بأنه سيتكفل بكل مصاريف عائلته بعدما تناقشا فى سبب دخوله السجن الممثل فى إلقاءه (ماية نار) على وجه (داليا) الذى أخذها هشام منه، وفى النهاية يتعاهدا على نسيان ما فات.

بعد ذلك يقوم هشام بمصالحة جمال اخوه الأكبر كما يكشف شريف لحمادة عن نيته بخطوبة نعمة (ايتن عامر) زوجة حمادة فى السر ليخبره الاخير بضرورة نسيان الامر لانها ملبوسة منذ خطبتها لشخص مات فى الحمام ليلبسها منذ ذلك الحين ويؤذى كل من يقترب منها.

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حمادة هلال في جاردن سيتي من أجل "ابن أصول"