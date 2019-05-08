أحمد السقا يتصدر ترند مصر بعد عرض الحلقة الثانية من "ولد الغلابة"

تصدر النجم أحمد السقا محركات البحث جوجل وموقع التواصل «تويتر» لليوم الثانى على التوالى، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسله الجديد «ولد الغلابة»، والتي شهدت أحداثا ساخنة، كان أولها غضب مى عمر من زواجها القصرى من هادى الجيار بعد سجن والدها، ثانيا محاولات هادى الجيار وضاحى _ محمد ممدوح، الوقع بعيسى – أحمد السقا في المشاركة بتجارة المخدارت، كما شهدت الحلقة سلوك اشقاء عيسى المشين، والذى سيشكف أحداثا أكثر سخونة خلال الحلقات المقبلة .

«ولد الغلابة» ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، حيث يجسد السقا شخصية «عيسى» مدرس التاريخ.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا: محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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هبة مجدي تُعرب عن سعادتها بمُشاركة أحمد السقا في "ولد الغلابة"