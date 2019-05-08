رامز جلال ينشر بوستر برنامجه الجديد "رامز في الشلال"

القاهرة - لايف ستايل
أرسلت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، خطابا إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة، مؤكدة أن برنامج رامز جلال «رامز في الشلال» لم يحصل على ترخيص لعرضه.
أوضحت الهيئة أنها خاطبت 12 قناة هي «الحياة، صدى البلد، كايرو، cbc mbc مصر، النهار، دريم، القاهرة والناس، المحور، بانوراما دراما، on، on tv» لعدم عرض أي مسلسل أو برنامج أو إعلان دون الحصول على موافقة بالعرض العام مسبق من الرقابة، «كما أن برنامج رامز جلال رمضان 2019 لم يتم الترخيص له من قبل الرقابة».
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