شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة الثانية من "زلزال".. إنقاذ محمد رمضان من تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحداث الحلقة الثانيه من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، الذى يذاع حصريا على قناة DMC، بإنقاذه من تحت الارض ويحاول البعض من جيرانه بمساعدته ليأخذه احمد صبام ليعيش معه بعد وفاة عائلته ولكن زوجة صيام ترفض بسبب بناتها حتى يأخذه مصطفى منصور الذى يجسد دور مسيحى ليعيش ويقيم معه فى منزله، ويطلب منه استكمال تعليمه ويعمل معه فى القهوة الخاصة به.

وتتوالى الأحداث ويعمل رمضان بائع غزل البنات وكهربائى أفراح، وفى نفس الوقت يدرس فى كليه التجارة، حتى يحضر فرح ابنة " خليل كوتخا"، ماجد المصرى بحضور المطرب احمد شيبا فى زفاف ابنته الكبرى، وتبدأ قصة الحب بينه وبين هنادى ابنه خليل كتخا الصغرى هنادى.

الجدير بالذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى، ويعرض على شبكة قنوات DMC.

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تدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .