شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس تصوير ميرهان حسين مع الثعبان فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ميرهان حسين فى أولى حلقات "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب على مسرح داخل أحد الموالد، لتؤدى دور مساعدة الساحر، خاصة بعد ظهورها وهى حاملة ثعبان حول رقبتها، جعل المشاهدين يتعجبون كيف لها الجرأة من وضع الثعبان حول رقبتها دون خوف.

ولكن ظهرت ميرهان حسين خلال فيديو من الكواليس فى البداية وهى خائفة منه ولكن بطريقة كوميدية ومضحكة، ولكنها انتصرت بالنهاية وتمالكت أعصابها حتى تؤدى الدور التى ظهرت به مع الفنان محمد رجب قبل أن ينقله محمد رجب على رقبة الفنان هيثم أحمد زكى الذى كان يشاهد العرض الأمر الذى يدل على وجود صراع قوى بين النجمان طوال حلقات المسلسل.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.