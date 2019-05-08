شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول ظهور بعد الجراحة.. شريف مدكور: شكرا لكل الناس اللى دعتلى ورمضان كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى شريف مدكور رسالة إلى جمهوره، فى أول ظهور له بعد إجراءه لجراحة إزالة ورم خبيث فى القولون، كان قد أعلن عن إصابته به قبل أسابيع.

وظهر شريف مدكور فى "لايف" على إنستجرام وهو بالمستشفى التى أجرى بها الجراحة، حيث قال "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكوا .. الحمد لله عملت العملية وإن شاء الله ابقى كويس .. عايز أشكر الناس اللى دعولى .. ربنا يخليكوا ليا.. إن شاء الله ابقى كويس .. كل سنة وانتوا طيبين .. ورمضان كريم".

وتلقى شريف مدكور آلاف الدعوات من الجمهور بالشفاء العاجل، معربين عن سعادتهم بتخطيه مرحلة الجراحة بنجاح.



شريف مدكور بعد العملية

وكان شريف مدكور أجرى جراحة ناجحة بإزالة ورم فى القولون أمس الاثنين، حيث أعلن أنه أصيب بسرطان فى القولون ودرجته ليست خطيرة، وأكد أنه سوف يجرى العملية الجراحية فى مصر، لأنه يثق فى أطباء بلده.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، زارت الإعلامى شريف مدكور، بعد حجزه بمستشفى دار الشفاء قبل ساعات من إجراءه الجراحة.

Advertisements



شريف مدكور

كما شهدت "السوشيال ميديا" على مدى الأيام القليلة الماضية، مظاهرات حب، ودعاء للإعلامى شريف مدكور بعدما أعلن عن إصابته بالسرطان، حيث سانده ودعمه نجوم السوشيال ميديا، سواء الفنانين أو المطربين، وحتى النجوم المعتزلين، من بينهم تامر حسنى وأحمد حلمى وحنان ترك وصلاح عبد الله وريهام سعيد وشيريهان، وعلاء الشربينى ومحمود البزاوى، وأمير كرارة وأحمد فلوكس ونشوى مصطفى.

أما شريف مدكور نفسه، ظهر قبل أيام قليلة من إجراءه الجراحة، وكتب عبر حسابه "أنا مقاتل سرطان"، بخلاف ظهوره بـ "نيولوك" مع أصدقاءه، حيث نشرت الإعلامية مريم أمين، صورة من احتفالاتها بأعياد شم النسيم، وظهر بجوارها الإعلامى شريف مدكور فى النيولوك الذى قام به بعدما خفف شعره وقص لحيته بالكامل، كما نشر مدكور مقطع فيديو داخل كوافير رجالى، مع أحد مصففى الشعر، أثناء إجراءه للنيولوك، قائلاً: "فكرت بما أننى هعمل عملية الأسبوع اللى جاى.. ولقيت شكلى مش عاجبنى.. فجيت عند محمد ورامى وقولت هعمل نيولوك العملية.. عاوز أخش المستشفى أبقى مز..هوريكو فيديو لما نخلص".