شكرا لقرائتكم خبر عن نجم GOT يقترب من الانضمام لـ"انجلينا جولى" فى فيلمها الجديد The Eternals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شعبية كبيرة نالها النجم العالمى ريتشارد مادن، فى دوره الشهير بـ "روب ستارك" فى مسلسل Game of thrones، والتى على آثرها انضم للمسلسل الشهير Bodyguard، وسرعان ما أصبح من ممثلى هوليوود الكبار.

وتجرى محادثات الآن من أجل ضم النجم "مادن" لطاقم عمل الفيلم الجديد، الذى ستنتجه شركة مارفل للإنتاج السينمائى بعنوان The Eternalsبجوار النجمة العالمية انجلينا جولى، والمقرر طرحه العام المقبل ضمن الخطة الجديدة للشركة.



ريتشارد مادن

ومن المرجح أن يلعب "مادن" دور إيكاريس، وهو عضو فى سباق الفروع البشرية المعروف باسم الأيتيرنالز، ضمن أحداث الفيلم الجديد فى حال موافقته على الانضمام.

وكانت شركة مارفل تجرى مباحثات مع الممثل كريس ايفانز صاحب شخصية captain America للعب دور فى الفيلم الجديد، ولكن ارتباطاته بفيلمه الأخيرة avengers: endgame منعته من الانضمام لطاقم عمل الفيلم.



ريتشارد مادن

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مادن

واشتهر الممثل ريتشارد مادن بدوره فى مسلسل GOT، الشهير الذى استمر تجسيده للدور لمدة ثلاثة مواسم انتهت فى الموسم الثالث بموته فى حادث الزفاف الدموى الشهير، ومن ثم انضمامه للعديد من الأدوار السينمائية والدرامية التى ساعدت كثيراً فى ارتفاع نجمه وسط نجوم وفنانين هوليود، ويمتلك جائزة الجولدن جلوب ضمن رصيد انجازاته، وتنتظر دور العرض العالمية طرح فيلمه القادم بعنوان Rocketman، والمرجح أن ينافس فى مهرجان كان السينمائى القادم.



ريتشارد فى دور روب ستارك

فيلم The Eternals تستند أحداثه حول الكتاب الهزلى لـ جاك كيربي الذى صدر عام 1976 ، ودارت أحداثه من ملايين السنين فى الماضى، عندما قامت الكائنات الكونية المعروفة باسم السماوات بتجربة وراثية على البشر لإنشاء أفراد يتمتعون بالقدرة الفائقة والمعروفين باسم الأيتيرنالز، وسرعان ما تتوالى الأحداث بحروب أبدية بين الآلهة اليونانية والرومانية والنرويجية قبل مغادرة الأرض لاستكشاف النجوم.